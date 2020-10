Epidemija covida-19 vpliva tudi na transplantacijsko dejavnost

Ljubljana, 12. oktobra - Epidemija covida-19 je vplivala tudi na transplantacijsko dejavnost, so ugotavljali sogovorniki na okrogli mizi, ki jo je pripravila STA ob nedavnem Evropskem dnevu darovanja organov. Med drugim so izpostavili izzive pri pridobivanju organov iz tujine in nevarnost ustavitve programa zaradi zasedenosti intenzivnih postelj z bolniki s covidom-19.