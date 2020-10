Danes obeležujemo evropski dan darovanja organov in tkiv

Ljubljana, 10. oktobra - Ob evropskem dnevu darovanja organov in tkiv, ki ga obeležujemo danes, v zavodu Slovenija-transplant opozarjajo, da epidemija covida-19 ni in ne sme zaustaviti darovanja in zdravljenja s presaditvijo organov. V zavodu so ob tem poudarili tudi pomembnost sodelovanja z mednarodno mrežo izmenjave organov Eurotransplant in pozvali ljudi k darovanju.