V javnosti zavajajoče informacije o hospitalizacijah zaradi posledic cepljenja

Jesenice, 5. oktobra - V javnosti in po družbenim omrežjih se v zadnjem času pojavljajo različne zavajajoče informacije glede zdravljenja oseb zaradi zapletih po cepljenju proti covidu-19. Med drugim so se pojavile informacije, da naj bi v jeseniški bolnišnici zaradi zapletov po cepljenju zdravili dve mladoletnici in odraslo žensko.