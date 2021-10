Newyorški zdravstveni sistem Northwell zaradi zavračanja cepljenja odpustil 1400 zaposlenih

New York, 5. oktobra - Največji ponudnik zdravstvenih storitev v ameriški zvezni državi New York Northwell Health je bil prisiljen odpustiti 1400 zaposlenih, ker se niso hoteli cepiti proti covidu-19. V mestu New York od ponedeljka velja obvezno cepljenje za zaposlene v javnem šolstvu, sredi oktobra pa se podobno obeta v Los Angelesu.