Epidemija po mnenju sindikatov pokazala izjemen pomen vloge učiteljstva v družbi

Ljubljana, 4. oktobra - Letošnje leto je že drugo, ki je izrazito drugačno in je izpostavilo izjemno pomembno vlogo učiteljstva v družbi, soočeni z epidemijo covida-19. Kljub temu v šolskih sindikatih pred svetovnim dnem učiteljev izpostavljajo, da jih oblast ne vključuje v oblikovanje šolskih politik in da so visokošolski učitelji omejeni pri mednarodnem udejstvovanju.