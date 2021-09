Učenci in dijaki spet v šolskih klopeh

pripravila Alenka Potočnik

Ljubljana, 1. septembra - Za 193.116 učencev in 76.000 dijakov se je začelo novo šolsko leto, že tretje v znamenju epidemije covida-19. Pouk v šoli bo potekal po modelu B ob upoštevanju preventivnih ukrepov. Učenci zadnjega triletja in dijaki se bodo prostovoljno samotestirali, za učitelje velja pogoj PCT. Vrstili so se pozivi k upoštevanju ukrepov in previdnosti v prometu.