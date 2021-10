Rektorji nagovorili bruce prek spleta

Ljubljana/Maribor/Koper, 1. oktobra - Ob začetku novega akademskega leta zaradi epidemioloških razmer tradicionalnih dobrodošlic vodstev univerz novopečenim študentom v živo ni bilo, razen na primorski univerzi. Rektorji so v nagovorih prek videa študentom zaželeli zdravo, uspešno in srečno študijsko leto. Bruce so v svojih prostorih sicer sprejele fakultete.