Delo o skromnih obetih za podnebni vrh v Glasgowu (4. 10.)

Ljubljana, 3. oktobra - Maja Prijatelj Videmšek v komentarju Bla, bla, bla piše o tem, da se kljub obljubam vodilnih o večji pozornosti podnebnim spremembam njihove besede ne odražajo v dejanjih. To so po mnenju avtorice posredno pokazali tudi z lansko odpovedjo podnebne konference zaradi pandemije. Tudi letos pa so bolj zaskrbljeni z rastjo cen energentov, meni avtorica.