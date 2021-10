Večer o priključevanju Zahodnega Balkana Evropski uniji (4. 10.)

Maribor, 3. oktobra - Vojislav Bercko v komentarju Evropski Balkan piše o razlogih, zakaj pridruževanje Zahodnega Balkana Evropski uniji poteka tako počasi. Po njegovem mnenju so za to krive tako same države, ki se še vedno ukvarjajo z razvojnim vprašanjem, razumevanjem demokracije in temeljnih človekovih pravic, kot tudi unija, ki da si ne želi reševati sporov.