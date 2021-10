Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. in 3. 10.)

Ljubljana, 3. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi notranjega ministra Aleša Hojsa glede možnosti predčasnih volitev. Poročale so tudi o zapisu v časniku Financial Times o tem, da je Slovenija predlagala vključitev Zahodnega Balkana v Evropsko unijo (EU) do leta 2030.