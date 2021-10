Ministrstvo zahteva nadzor zaradi domnevnega cepljenja otrok z vektorskimi cepivi

Ljubljana, 1. oktobra - Ministrstvo za zdravje zahteva izredni strokovni nadzor zaradi domnevnega cepljenja mlajših od 18 let z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca na nekaterih cepilnih mestih. Ti cepivi namreč nista registrirani za to starostno skupino. Zdravniško zbornico Slovenije so že zaprosili za prednostno izvedbo nadzora.