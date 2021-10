Avstralija za november napovedala odprtje meja za cepljene prebivalce

Canberra, 1. oktobra - Avstralija bo predvidoma novembra za cepljene državljane in prebivalce odprla svoje meje, ki so zaprte že vse od začetka pandemije covida-19 pred letom in pol, je danes napovedal avstralski premier Scott Morrison. Odprli jih bodo, ko bo precepljenost prebivalstva dosegla 80 odstotkov.