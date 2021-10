Evropski parlament ta teden o odnosih z ZDA, cenah energije in načrtih za okrevanje

Bruselj/Strasbourg, 4. oktobra - Evropski parlament bo na prvem oktobrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu ta teden razpravljal o odnosih med EU in ZDA ter o Belorusiji. Ena od perečih tem v EU so visoke cene energentov, čemur se bodo posvetili tudi poslanci. Pozornosti bosta deležna tudi madžarski in poljski načrt za okrevanje, ki še čakata na odobritev Evropske komisije.