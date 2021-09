ZDA in EU po srečanju sveta za trgovino in tehnologijo o okrepitvi sodelovanja

Pittsburgh, 30. septembra - Predstavniki ZDA in EU so se na prvem srečanju sveta za trgovino in tehnologijo v sredo strinjali, da bodo združili sile za utrditev oskrbovalne verige računalniških čipov in ohranili svetovno vodstvo v nastajajočih tehnologijah. Skupna izjava govori o krepitvi konkurenčnosti in tehnološkega vodstva ZDA in EU.