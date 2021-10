Mediji: Na sojenju Zaviršku prebirali korespondenco med njim in njegovo ženo

Ljubljana, 1. oktobra - Na sojenju Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je soprogo polil z bencinom in zažgal, so po poročanju Dnevnika, Večera in Sveta24 v četrtek prebirali sms-sporočila med njim in njegovo ženo. Iz njih je razvidno, da sta, ko je mož izvedel, da naj bi ga žena varala, nekako skušala rešiti zakon.