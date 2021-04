Zavirškovi sorodniki o njem kot pridnem in zanesljivem človeku

Ljubljana, 20. aprila - Na sojenju Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je soprogo polil z bencinom in zažgal, so pričali sorodniki obtoženega. Odnosa med njim in njegovo soprogo v intimnem smislu sicer niso poznali, a nasploh so ga ocenili kot srečnega. Pri obdolženem niso zaznali znakov ljubosumja, pač pa so ga poznali kot pridnega in zanesljivega človeka.