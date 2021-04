Priče na sojenju Zaviršku o navzven zgledni družini, a tudi o znakih ljubosumja

Ljubljana, 15. aprila - Na sojenju Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je soprogo polil z bencinom in zažgal, so pričali njeni bližnji. Navzven je družina delovala zgledno, a niti najbližji niso vedeli vsega, kar se je dogajalo za štirimi stenami. Vsi pa so se spominjali žrtvinega stavka, ki naj bi nakazoval, da ni vse v najlepšem redu: "Martin me nikoli ne bo izpustil."