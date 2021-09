Matični odbor potrdil lekarniško novelo, v kateri ostaja le določba o možnosti vertikalnega povezovanja

Ljubljana, 30. septembra - Parlamentarni odbor za zdravstvo je danes podprl predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, pri čemer so besedilo zakona z dopolnili pomembno predrugačili. Medtem ko so večino členov prvotnega besedila novele črtali, pa so sprejeli dopolnilo, s katerim bi se lahko v lekarniški mreži ohranile vertikalne povezave.