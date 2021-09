Agencija za varstvo konkurence kritična do predlaganih sprememb v lekarniški dejavnosti

Ljubljana, 28. septembra - Agencija za varstvo konkurence je kritična do predlagane novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki jo je vložila SMC. Po njihovem mnenju predlagane spremembe niso dovolj argumentirane in ne temeljijo na poglobljeni analizi. Ob tem opozarjajo, da se je treba sprememb lotevati s skrbnim premislekom in z analizo pričakovanih učinkov sprememb na trgu.