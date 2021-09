Iz lekarništva poziv poslancem k zavrnitvi predlagane novele zakona o lekarniški dejavnosti

Ljubljana, 27. septembra - Predstavniki lekarniške zbornice, Združenja zasebnih lekarn, sindikata farmacevtov in sindikata zdravstva in socialnega varstva so pozvali poslance, naj v četrtek na seji odbora in nato na seji DZ ne podprejo predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti. V nasprotnem primeru napovedujejo protestno zapiranje lekarn in prizadevanja za referendum.