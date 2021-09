Na seji odbora za zdravstvo različna mnenja o pogoju PCT

Ljubljana, 30. septembra - Odbor DZ za zdravstvo je na današnji nujni seji razpravljal o po oceni predlagateljev iz vrst stranke SAB "nedopustnem omejevanju dostopa do zdravstvenih storitev ob izpolnjevanju pogoja PCT". V opoziciji so se s predlagatelji v večji meri strinjali, poslanci iz koalicijskih vrst pa so izrazili podporo pogoju PCT, ki da omogoča odprtost družbe.