Univerze evropske pobude Athena v Mariboru opredelile nadaljnje sodelovanje

Maribor, 30. septembra - Na Univerzi v Mariboru te dni gostijo predstavnike univerz evropske univerzitetne pobude Athena, katere partnerica je tudi sama. Ob tej priložnosti so podpisali deklaracijo, v kateri so opredelili skupne cilje. Med njimi je ustanovitev federacije partnerskih univerz s skupnimi študijskimi programi do leta 2024.