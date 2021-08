V rektorski konferenci in sindikatih za odprte fakultete

Ljubljana, 4. avgusta - Izvajanje študijskega procesa mora biti v novem študijskem letu drugačno kot v preteklem letu in pol, menijo v rektorski konferenci, nekaterih sindikatih s člani iz visokega šolstva in Študentski organizaciji Slovenije. Pristojni naj takoj odločijo, da ostanejo visokošolski zavodi odprti za vse tiste, ki ustrezajo kategorijam PCT, so pozvali.