Drago Jančar med častnimi doktorji Univerze v Mariboru

Maribor, 21. septembra - Na Univerzi v Mariboru so se danes z obeleženjem 46-letnice obstoja spominjali začetkov svojega delovanja ter s pogledom v prihodnost orisali strategijo delovanja do leta 2030. Podelili so nagrade in priznanja študentom in profesorjem, naslov častni doktor pa med drugim dodelili pisatelju Dragu Jančarju.