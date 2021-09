Na Švedskem konec večine protikoronskih omejitev

Stockholm, 29. septembra - Na Švedskem se po letu in pol poslavljajo od velike večine ukrepov za zajezitev pandemije covida-19, ki so bili sicer v tej skandinavski državi občutno milejši kot drugod po Evropi. Od danes na Švedskem tako število udeležencev na večjih javnih in zasebnih dogodkih ni več omejeno in tudi priporočilo o delu od doma ne velja več.