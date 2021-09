Na Hrvaškem preložili uvedbo pogoja PCT za zdravstvo na 4. oktober

Zagreb, 28. septembra - Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je danes potrdil, da bodo na Hrvaškem pogoj PCT za zdravstveni sektor uvedli 4. in ne 1. oktobra, kot je to doslej večkrat napovedal. Od naslednjega ponedeljka bo pogoj PCT veljal tudi za nekatere bolnike v bolnišnicah in za zaposlene v socialni oskrbi.