GZS: Brez razvojne kapice ni razvojnega preboja

Ljubljana, 28. septembra - Potem ko so iz predloga zakona o debirokratizaciji črtali razvojno kapico, na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) vlado pozivajo, naj vnovič premisli o tej odločitvi. "Razvojna kapica najbolje naslavlja izzive odliva možganov in sodobnega trga," so izpostavili v zbornici, kjer so prepričani, da brez razvojne kapice ni razvojnega preboja.