Podjetja v anketi GZS podprla predloge davčnih sprememb

Ljubljana, 22. junija - Podjetja podpirajo predloge davčnih sprememb za obdobje od 2022 do 2025. Višino socialno-razvojne kapice bi večina postavila med med 4000 in 5000 evrov, njena uvedba bi prinesla okoli novih 6100 visoko plačanih delovnih mest. To je pokazala anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) izvedla med 140 podjetji.