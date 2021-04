V GZS pozdravljajo predlagane davčne spremembe

Ljubljana, 23. aprila - V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljajo predlagane davčne spremembe, ki so po njihovem zelo obsežne in na področju razbremenitve dela res korenite. "Slovenija takšne reforme do sedaj še ni izvedla, ker je bila glavnina razbremenitev postopna ali pa javno-finančno uravnotežena z uvedbo novih obremenitev," pravijo.