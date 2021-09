Onkološki inštitut bolnike z rakom in njihove svojce ponovno poziva k odločitvi za cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 28. septembra - Onkološki inštitut Ljubljana je izdal knjižico za bolnike z rakom o cepljenju proti covidu-19, v kateri so zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore glede cepljenja. Opozarjajo, da imajo bolniki z rakom večje tveganje za okužbo s koronavirusom in težji potek bolezni, zato bolnike in njihove svojce ponovno pozivajo, da se odločijo za cepljenje.