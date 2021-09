Odbor DZ za notranje zadeve razpravljal o nasilnih protestih 15. septembra

Ljubljana, 27. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes razpravljal o protestih 15. septembra, ki so se sprevrgli v nasilje. Del koalicijskih poslancev je vzroke za nasilni protest iskal v siceršnjih petkovih protestih, ki da so jih spodbujali tudi nekateri opozicijski poslanci. Ti so očitke zavračali.