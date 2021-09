Aktiv fotoreporterjev in fotografov obsoja napad na Toneta Stojka

Ljubljana, 16. septembra - Iz Aktiva fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije so sporočili, da je med sredinimi protesti proti pogojem PCT policist poškodoval fotoreporterja Toneta Stojka. V aktivu odločno obsojajo nesprejemljivo ravnanje policista, od policije pa pričakujejo, da fotoreporterje pri opravljanju njihovega dela varuje in zaščiti.