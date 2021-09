Po sredinem protestu na mestni infrastrukturi za okoli sedem tisoč evrov škode

Ljubljana, 16. septembra - Na Mestni občini Ljubljana podpirajo mirno in spoštljivo izražanje mnenj, kakršnokoli nasilje pa ostro obsojajo. Kot so sporočili za STA, je po grobi oceni na sredinem protestu nastalo za okoli sedem tisoč evrov škode zaradi poškodovanih tlakovcev in ulične opreme, kot so kocke, kamniti stebrički in korita. Ocena in sanacija škode še potekata.