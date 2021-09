Odbor DZ za iskanje rešitev glede pravic staršev otrok s posebnimi potrebami

Ljubljana, 27. septembra - Odbor DZ za delo je danes obravnaval problematiko prejemnikov delnega plačila za izgubljeni dohodek zaradi nege otroka. S sklepom, ki so ga sprejeli brez glasu proti, so ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagali, da v mesecu dni ustanovi medresorsko delovno skupino, ki bo oblikovala ustrezne rešitve.