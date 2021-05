Državni zbor soglasno podprl povišanje nadomestila za starše otrok s posebnimi potrebami

Ljubljana, 28. maja - Državni zbor je danes brez glasu proti podprl predlog spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki prinaša dvig nadomestila za izgubljeni dohodek staršev otrok s posebnimi potrebami. Zakonski predlog so v začetku marca po skrajšanem postopku vložili koalicijski poslanci in je naletel na podporo vlade.