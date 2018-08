V soboto preizkus umirjanja prometa v dolini Vrata

Mojstrana, 14. avgusta - Kranjskogorska občina bo skupaj s partnerji to soboto pripravila promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata. Dostop v dolino bo omejen z zasedenostjo parkirišč, drugi obiskovalci pa bodo lahko svoja vozila pustili v Mojstrani in se do slapa Peričnik ali do Aljaževega doma odpeljali z avtobusom. Gre za preizkus morebitne dolgoročne rešitve.