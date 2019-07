Za osebna vozila bosta zaprti cesti na Mangartsko sedlo in proti Ukancu

Bohinj/Log pod Mangartom, 2. julija - Cesti na Mangartsko sedlo in proti Ukancu na območju Bohinja sodita med prometno zelo obremenjeni na območju Triglavskega narodnega parka. Da bi za en dan umirili promet in obiskovalce spodbudili k trajnostni mobilnosti, ju bodo to soboto zaprli za osebna vozila. Dostop bo možen izključno peš, s kolesom ali brezplačnim javnim prevozom.