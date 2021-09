Prepoved vpogleda v povzetek podatkov o pacientu ni povezana s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT

Ljubljana, 24. septembra - Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da vložitev izjave o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu nima nikakršnega vpliva na izpolnjevanje in preverjanje predpisanega pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Opozorili so, da so na spletu zasledili napačne informacije o tem. Na to je že opozoril tudi informacijski pooblaščenec.