Agencija za varnost prometa ob sončnem koncu tedna poziva k varni vožnji

Ljubljana, 24. septembra - Agencija za varnost prometa ob koncu tedna, ko bo vreme sončno, dnevne temperature pa bodo visoke za jesenski čas, udeležence v prometu poziva k čim večji odgovornosti, previdnosti in osredotočenosti na varno udeležbo v prometu. Prav tako naj bodo pozorni do najbolj ranljivih, kot so denimo pešci, so pozvali.