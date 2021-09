Dokumentarni film Covid-19 danes in v nedeljo na slovenskih televizijah

Ljubljana, 24. septembra - Na slovenskih televizijah bodo danes in v nedeljo predvajali dokumentarni film Covid-19 o pomembnosti cepljenja proti covidu-19. Režiser Mitja Okorn v filmu odstira osebne zgodbe posameznikov, ki so preboleli covid-19 in še vedno čutijo posledice dolgotrajne bolezni, so sporočili iz vladnega urada vlade za komuniciranje.