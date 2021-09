Ema bi lahko v začetku oktobra odločala o poživitvenem odmerku cepiva

Amsterdam, 23. septembra - Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes sporočila, da bi lahko v začetku oktobra odločila o morebitnem poživitvenem odmerku cepiva proti covidu-19 podjetja Pfizer za starejše od 16 let. Obenem naj bi sprejela odločitev o morebitnem dodatnem odmerku cepiva podjetij Pfizer in Moderna pri osebah z oslabljenim imunskim sistemom in starejših.