V Rusiji znova visok smrtni davek zaradi koronavirusa

Moskva, 23. septembra - V Rusiji so danes znova poročali o visokem smrtnem davku zaradi novega koronavirusa. V minulih 24 urah so zabeležili 820 smrtnih primerov, kar je enako dosedanjemu rekordu, ki so ga zabeležili v avgustu. Potrdili so tudi 21.438 novih primerov okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.