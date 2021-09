Stalne članice VS ZN za oblikovanje vključujoče talibanske vlade

New York, 23. septembra - Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov so se v sredo zvečer z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom sešli zunanji ministri petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN. Zavzeli so se za mir in stabilnost v Afganistanu ter za oblikovanje vključujoče vlade v Afganistanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.