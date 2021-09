Policisti na shodu nasprotnikov omejevalnih ukrepov zaenkrat zaznali pet kršitev

Ljubljana, 23. septembra - Na sredinem shodu nasprotnikov uvajanja pogojev PCT, ki se ga je po oceni policije udeležilo okrog 8000 ljudi, so policisti doslej zaznali pet kršitev. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, ki je varovala neprijavljeni shod, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primerih dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali.