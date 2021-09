Vlada določa pravno podlago za koriščenje evropskih sredstev

Ljubljana, 22. septembra - Vlada bo danes pripravila predlog sprememb zakona o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto, in sicer bo v zakonsko besedilo zapisala ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, vključene v načrt za okrevanje in odpornost. Na dnevnem redu ima tudi porabo države v letošnjem letu.