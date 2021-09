Spolne zlorabe otrok na spletu v porastu

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 22. septembra - Na prijavni točki Spletno oko so lani zabeležili porast števila prijav spolnih zlorab otrok. Lani so prejeli 856 prijav, za 539 primerov pa so presodili, da so nezakoniti, so sporočili s Spletnega očesa. Na policiji pa opozarjajo, da je internet za storilce spolnih zlorab postal uporaben pripomoček, ki omogoča lahek dostop do otroka in anonimnost.