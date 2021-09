Policija začenja mednarodno akcijo za zaščito otrok na spletu

Ljubljana, 17. septembra - Slovenska policija v sodelovanju z Europolom in policijami Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore prihodnji teden začenja mednarodno kampanjo Reci ne!, s katero želi v regiji opozoriti na problematiko spolne zlorabe otrok in mladostnikov na spletu.