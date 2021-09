Slovenska policija v sodelovanju z Europolom in policijami držav Zahodnega Balkana začenja kampanjo Reci ne!

Ljubljana, 20. septembra - Slovenska policija v sodelovanju z Europolom in policijami nekaterih držav Zahodnega Balkana v tem tednu začenja mednarodno kampanjo Reci ne! Z njo opozarjajo na spletne spolne zlorabe otrok in mladostnikov v regiji, ob tem pa poudarjajo pomen preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja teh kaznivih dejanj, so sporočili z Generalne policijske uprave.