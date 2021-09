Občine z več prebivalci in višjim proračunom po ugotovitvah raziskave praviloma bolj odprte in transparentne

Ljubljana, 22. septembra - Občine z večjim številom prebivalcev in višjim proračunom so pri svojem delovanju praviloma bolj odprte in transparentne, kaže raziskava o odprtosti in transparentnosti slovenskih občin. Avtorji raziskave ugotavljajo, da večina občin pri odpiranju svojega delovanja ni proaktivna, temveč zgolj sledi zastarelim praksam in nizkim zakonskim standardom.