S severa Mestne občine Kranj pobude o ustanovitvi nove občine

Golnik, 15. septembra - V podeželskih krajevnih skupnostih severno od Kranja so letos oživili že desetletja staro idejo o odcepitvi od Mestne občine Kranj in ustanovitvi nove občine. Pobudniki so na današnjem srečanju v Goričah prepričali poslanko Matejo Udovč (SMC), da bo predlog za razpis posvetovalnega referenduma predstavila koalicijskim partnerjem.